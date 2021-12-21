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Общество21 декабря 2021 12:31

Новым замглавы Минэкономразвития Чувашии стала Лариса Рафикова

Соответствующее распоряжение накануне подписал глава республики Олег Николаев
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ранее Рафикова занимала должность начальника отдела развития предпринимательства ведомства.

Ранее Рафикова занимала должность начальника отдела развития предпринимательства ведомства.

Фото: Василий Вахрин

На должность заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии назначена Лариса Рафикова, ранее занимавшая пост начальника отдела развития предпринимательства ведомства. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава республики Олег Николаев.

Теперь у главы Минэкономразвития региона Дмитрия Краснова в подчинении первый заместитель министра Надежда Столярова и три заместителя министра Екатерина Кузьмина, Ирина Крылова и Лариса Рафикова.