Банк «Открытие»: декабрь определит развитие рынка недвижимости в 2022 - 2023 годах

Банк «Открытие»

Покупательское поведение в четвертом квартале текущего года станет определяющим показателем для движения рынка недвижимости в течении последующих двух лет. Пока динамика продаж сентября позволяет девелоперам рассчитывать в дальнейшем на более агрессивную ценовую политику. Однако в случае падения продаж в конце года застройщики будут вынуждены пересмотреть цены в сторону их уменьшения или компенсировать удорожание ипотеки скидками, подарками или самостоятельным субсидированием. Об этом во время пресс-конференции сообщила журналистам начальник аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.

Сейчас эксперты ожидают, что покупательская активность на первичном и вторичном рынках жилья по итогам четвертого квартала останется высокой, но будет ниже показателей 2020 года.

- Снижается доступность ипотеки, растет стоимость строительно-монтажных работ – к декабрю повышение в Татарстане достигло 35% к аналогичному периоду 2020 г. Однако стоимость квартир осенью увеличилась на 44% год к году. Поэтому застройщику будет достаточно комфортно даже при определенном снижении цен, - сообщила Анна Морина.

В то же время определенное влияние на сохранение цен может оказать переход отрасли на проектное финансирование и использование эскроу-счетов. Так, по словам Анны Мориной, застройщик сможет жертвовать продаваемыми объектами во время снижения спроса - стоимость недвижимости будет сохраняться, а продажи будут перенесены на более поздние этапы.

Что касается «вторичной» недвижимости, цены растут вслед за новостройками. И, по сообщению начальника аналитического управления «Открытие Research», ожидается, что в скором времени различие цен между «первичкой» и «вторичкой» придет к такому же соотношению, как было в 2017 - 2019 годах.

К уровням 2019 года в некоторых регионах вернулись и среднемесячные платежи по ипотеке. Рост цен смягчили программы государственного субсидированная льготного кредитования. За счет чего население могло либо выбрать квартиру большей площади, либо сократить размер платежа. В ПФО самый высокий среднемесячный платеж за ипотеку в новостройке отмечен в Нижегородской области - 26 459 рублей, в Татарстане он составляет 22 885 рублей, а самый низкий в Удмуртии - 17 478 рублей.

В целом по России и Приволжскому федеральному округу за девять месяцев 2021 года количество сделок на первичном рынке жилья превысило аналогичный период двух последних лет, разница с 9-ю месяцами 2020 г. составила 29% и 17% соответственно. На этом фоне негативная динамика по итогам 9 месяцев отмечена в четырех субъектах округа: Чувашия (-4%), Татарстан (-5%), Марий Эл (-15%) и Кировская область (-23%).

В настоящее время сокращается влияние программ госипотеки на рынок недвижимости. С учетом новых условий, под государственную поддержку попадают не все регионы. В ПФО ограничения в наибольшей степени затронут Мордовию, Татарстан, Нижегородскую и Саратовскую области. В этих регионах размер среднего выданного кредита на новостройку в октябре 2021 года приблизился или превысил 3,5 миллиона рублей. Поэтому, как ожидают эксперты, в перспективе повышение процентной ставки, окончательное завершение программы госипотеки вернет доступность ипотеке к близким значениям 2019 года, что позволит нормализовать спрос и вернуть рынку исторически сложившуюся сезонность.

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