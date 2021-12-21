В Казани компания молодых людей устроила драку на складе службы доставки еды

В отношении парней составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство". Фото: скриншот Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в понедельник, 20 декабря, в один из офисов службы доставки еды на улице Четаева в Казани вошли шесть молодых людей. В какой-то момент между ними и сотрудниками склада возник конфликт, переросший в потасовку, о которой было оперативно сообщено в полицию.

С места происшествия парни скрылись, но скоро были задержаны правоохранителями. Все они оказались местными жителями. В отношении нападавших составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство", сообщает "Татарстан-24".