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Происшествия21 декабря 2021 11:18

В Казани компания молодых людей устроила драку на складе службы доставки еды

С места происшествия они скрылись, но вскоре были задержаны
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В отношении парней составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство". Фото: скриншот

В отношении парней составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство". Фото: скриншот

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в понедельник, 20 декабря, в один из офисов службы доставки еды на улице Четаева в Казани вошли шесть молодых людей. В какой-то момент между ними и сотрудниками склада возник конфликт, переросший в потасовку, о которой было оперативно сообщено в полицию.

С места происшествия парни скрылись, но скоро были задержаны правоохранителями. Все они оказались местными жителями. В отношении нападавших составлены административные материалы по статье "Мелкое хулиганство", сообщает "Татарстан-24".