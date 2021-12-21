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Здоровье21 декабря 2021 9:38

COVID-19 подтвердился еще у 97 татарстанцев

Все случаи заражения контактные
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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На сегодняшний день 34 916 ранее инфицированных жителей региона выздоровели, 1 384 - скончались.

На сегодняшний день 34 916 ранее инфицированных жителей региона выздоровели, 1 384 - скончались.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на вторник, 21 декабря, в Татарстане выявлено 41 764 случая COVID-19, в том числе 97 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (45 человек) и Набережных Челнов (11). Госпитализация накануне потребовалась 36 больным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 34 916 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 384 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 263 411 человек, второй - 1 859 124.