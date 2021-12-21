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Общество21 декабря 2021 9:02

Татарстанский кооператив Best Way добивается своего исключения из списка финпирамид

С соответствующем требованием ассоциация обратилась в Арбитражный суд Москвы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Истцы уверены, что их гражданские и конституционные права на добровольную кооперацию ущемляются, а некоммерческой организации наносится вред.

Истцы уверены, что их гражданские и конституционные права на добровольную кооперацию ущемляются, а некоммерческой организации наносится вред.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вкладчики и организаторы потребительского кооператива Best Way из Набережных Челнов создали петицию с требованием исключить их из списка финансовых пирамид, куда ассоциацию ранее внес Центробанк. С этой же целью они обратились в Арбитражный суд Москвы, сообщают «Челнинские известия».

Представители кооператива уверены, что их гражданские и конституционные права на добровольную кооперацию ущемляются, а некоммерческой организации наносится вред.