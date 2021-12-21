Татарстанский кооператив Best Way добивается своего исключения из списка финпирамид

Истцы уверены, что их гражданские и конституционные права на добровольную кооперацию ущемляются, а некоммерческой организации наносится вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вкладчики и организаторы потребительского кооператива Best Way из Набережных Челнов создали петицию с требованием исключить их из списка финансовых пирамид, куда ассоциацию ранее внес Центробанк. С этой же целью они обратились в Арбитражный суд Москвы, сообщают «Челнинские известия».

Представители кооператива уверены, что их гражданские и конституционные права на добровольную кооперацию ущемляются, а некоммерческой организации наносится вред.