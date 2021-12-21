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Происшествия21 декабря 2021 8:34

В Татарстане пенсионерка призналась в убийстве сожителя, разбудившего ее костылем

Преступление произошло в поселке Затон имени Куйбышева Камско-Устьинского района
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину женщина признала.

Свою вину женщина признала.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

69-летнюю жительницу поселка Затон имени Куйбышева Камско-Устьинского района подозревают в убийстве 68-летнего сожителя. По версии следствия, женщина ударила мужчину несколько раз ножом в живот и шею после того, как тот попытался разбудить ее ударом костыля.

- После совместного распития спиртного женщина уснула, а потерпевший попытался ее разбудить, ударив костылем. В ответ подозреваемая толкнула сожителя и тот, падая, схватил ее за ее волосы. Женщина в свою очередь несколько раз ударила его ножом в живот и в шею, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Свою вину пенсионерка признала. В ближайшее время будет решать вопрос об избрании ей меры пресечения.