В Татарстане пенсионерка призналась в убийстве сожителя, разбудившего ее костылем

Свою вину женщина признала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

69-летнюю жительницу поселка Затон имени Куйбышева Камско-Устьинского района подозревают в убийстве 68-летнего сожителя. По версии следствия, женщина ударила мужчину несколько раз ножом в живот и шею после того, как тот попытался разбудить ее ударом костыля.

- После совместного распития спиртного женщина уснула, а потерпевший попытался ее разбудить, ударив костылем. В ответ подозреваемая толкнула сожителя и тот, падая, схватил ее за ее волосы. Женщина в свою очередь несколько раз ударила его ножом в живот и в шею, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Свою вину пенсионерка признала. В ближайшее время будет решать вопрос об избрании ей меры пресечения.