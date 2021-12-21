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Происшествия21 декабря 2021 8:14

СУ СКР по Татарстану: отравившиеся казанцы добавили в алкоголь наркотики

По версии следствия, горожане собрались в квартире на улице Симонова, чтобы отметить годовщину свадьбы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Состояние выжившей женщины оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Состояние выжившей женщины оценивается медиками как стабильно тяжелое.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следствие установило, что причиной смертельного отравления трех казанцев мог стать тот факт, что они добавили в алкоголь наркотики. Напомним, в квартире одного из домов по улице Симонова ночью на 21 декабря были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. Еще одну горожанку с места происшествия госпитализировали.

- Супруги, проживавшие в квартире, где произошло отравление, отмечали годовщину свадьбы и пригласили в гости знакомую семейную пару, - говорят в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", расследование которого под личный контроль взяла прокуратура республики.