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Общество21 декабря 2021 7:59

В правительстве Ульяновской области объявили о новых кадровых назначениях

Несколько министров избавились от приставки в должности «исполняющий обязанности»
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Первыми заместителями председателя правительства региона стали Марина Алексеева и Андрей Тюрин

Первыми заместителями председателя правительства региона стали Марина Алексеева и Андрей Тюрин

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что первыми заместителями председателя правительства Ульяновской области назначены Марина Алексеева и Андрей Тюрин. Заместителями председателя правительства, в свою очередь, стали Сергей Кучиц и Роман Когтев. Второй, в частности, будет курировать сферы спорта, молодежи, цикличную экономику и сельское хозяйство.

Министрами сохранили исполнявшая обязанности главы Министерства природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина, и.о министра спорта Рамиль Егоров, и.о министра энергетики и ЖКХ Александр Черепан, а также и.о министр экономического развития и промышленности Николай Зонтов.

Остальные кадровые назначения будут объявлены до конца 2021 года.