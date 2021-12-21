В правительстве Ульяновской области объявили о новых кадровых назначениях

Первыми заместителями председателя правительства региона стали Марина Алексеева и Андрей Тюрин Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что первыми заместителями председателя правительства Ульяновской области назначены Марина Алексеева и Андрей Тюрин. Заместителями председателя правительства, в свою очередь, стали Сергей Кучиц и Роман Когтев. Второй, в частности, будет курировать сферы спорта, молодежи, цикличную экономику и сельское хозяйство.

Министрами сохранили исполнявшая обязанности главы Министерства природы и цикличной экономики региона Гульнара Рахматулина, и.о министра спорта Рамиль Егоров, и.о министра энергетики и ЖКХ Александр Черепан, а также и.о министр экономического развития и промышленности Николай Зонтов.

Остальные кадровые назначения будут объявлены до конца 2021 года.