Прокуратура Татарстана выяснит обстоятельства гибели трех казанцев, отравившихся алкоголем

Трагедия произошла ночью на 21 декабря в одном из домов на улице Симонова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту гибели трех казанцев от отравления суррогатным алкоголем и взяла на контроль расследование соответствующего уголовного дела.

- Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также соблюдение контролирующими органами требований Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявляют правоохранители.

Напомним, ночью на вторник, 21 декабря, в квартире одного из домов по улице Симонова в Казани были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с признаками отравления неизвестным веществом. Еще одна горожанка с места происшествия была госпитализирована. Врачи подозревают у нее отравление этиловым спиртом.