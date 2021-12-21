В Йошкар-Оле установили первый велосипедный светофор

Велосипедные поручни у пешеходных переходов переместят в нужное место после улучшения погодных условий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Велодорожку в Йошкар-Оле дополнили первым в городе светофором для велосипедистов. Его установили со стороны входа в Центральный парк культуры и отдыха – на пересечении улицы Комсомольской и бульвара Чавайна.

Новый стационарный регулировщик движения появился, чтобы развести потоки пешеходов и велосипедистов на бульваре и в центральном парке. Велосипедные поручни у пешеходных переходов переместят в нужное место после улучшения погодных условий, сообщают власти города.