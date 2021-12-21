После смертельного отравления трех человек в Казани возбуждено уголовное дело

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После смерти трех человек в квартире одного из домов на улице Симонова в Казани возбуждено уголовное дело. Неустановленное пока лицо подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, ночью на 21 декабря были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с признаками отравления неустановленным веществом. Еще одна горожанка была госпитализирована. Медики подозревают у нее отравление этиловым спиртом. Состояние пациентки оценивается ими как стабильно тяжелое.

- Поводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.