Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов признан банкротом

С исковым заявлением в отношении парламентария выступил «Ак Барс Банк» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Татарстана признал депутата Госсовета региона Рустема Хасанова банкротом. Иск из-за долгов в 24,1 миллиона рублей в отношении парламентария был подан «Ак Барс Банком».

В документах суда отмечено, что депутат должен предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о своем имуществе в течение 15 дней с даты получения требования об этом.

Заметим, что Хасанов не только депутат, но и директор компании «Реставратор», которая занималась восстановлением знаковых исторических объектов Казани.