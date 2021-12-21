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Общество21 декабря 2021 6:53

Депутат Госсовета Татарстана Рустем Хасанов признан банкротом

Соответствующее решение вынес Арбитражный суд республики
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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С исковым заявлением в отношении парламентария выступил «Ак Барс Банк»

С исковым заявлением в отношении парламентария выступил «Ак Барс Банк»

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Арбитражный суд Татарстана признал депутата Госсовета региона Рустема Хасанова банкротом. Иск из-за долгов в 24,1 миллиона рублей в отношении парламентария был подан «Ак Барс Банком».

В документах суда отмечено, что депутат должен предоставить финансовому управляющему по его требованию любые сведения о своем имуществе в течение 15 дней с даты получения требования об этом.

Заметим, что Хасанов не только депутат, но и директор компании «Реставратор», которая занималась восстановлением знаковых исторических объектов Казани.