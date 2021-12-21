В Татарстане начали работать три новые установки «ТАНЕКО»

Новые системы пополнят ассортимент производства компании сырьем для металлургии, нефтепродуктами в виде газа, а также дизельным топливом для низких температур. Фото: president.tatarstan.ru

Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО» в Татарстане повысил мощность за счет трех новых установок: замедленного коксования-2, изодепарафинизации дизельного топлива и газофракционирующей.

Первая отвечает за переработку самых тяжелых и наименее ценных нефтяных фракций в более легкие углеводороды и в нефтяной кокс – сырье для металлургической промышленности. Данную установку собрали за рекордное время – два года, вместо стандартных трех-пяти лет.

Установка газофракционирования расширит ассортимент производства нефтепродуктов «ТАНЕКО», в частности, пропаном, пропан-бутаном, нормальным бутаном и изобутаном. А оборудование для каталитической изодепарафинизации обеспечивает выпуск дизельного топлива, устойчивого к низким температурам, в том числе арктического.

Всего в арсенале предприятия теперь насчитывается 28 установок и около 30 видов востребованных нефтепродуктов, сообщает пресс-служба президента республики.