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Происшествия20 декабря 2021 19:44

В ДТП под Чистополем погиб 19-летний хоккеист из Нижнекамска

По предварительным данным, молодой человек находился за рулем "Лады Весты", которая столкнулась с фурой
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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О гибели хоккеиста сообщили его партнеры по команде. Фото: МХК "Реактор"

О гибели хоккеиста сообщили его партнеры по команде. Фото: МХК "Реактор"

В понедельник, 20 декабря, в ДТП на трассе Казань-Оренбург под Чистополем погиб 19-летний защитник молодежной хоккейной команды "Реактор" из Нижнекамска Никита Мокеев. По предварительным данным, "Лада Веста", за рулем которой находился молодой человек, выехала на встречку, где столкнулась с фурой. Пассажирка легковушки с места происшествия была госпитализирована.

- ХК "Нефтехимик", МХК "Реактор" выражаются искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты. Ты навсегда останешься в наших сердцах с дорой улыбкой, - написали в соцсетях игроки "Реактора".