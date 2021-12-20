Движение троллейбусов по улице Бигичева в Казани восстановлено

Работы по восстановлению проводов заняли почти три часа. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Спустя почти три часа после обрыва троллейбусных проводов у дома №3 по улице Бигичева в Казани движение общественного транспорта там восстановлено. Троллейбусы №№3, 5, 9 и 12 вновь ездят в обе стороны, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, днем 20 декабря обрыв троллейбусного провода произошел рядом со спортивной ареной "Баскет-холл" на улице Островского. Движение обещественного транспорта тогда было восстановлено спустя час.