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Общество20 декабря 2021 18:47

Движение троллейбусов по улице Бигичева в Казани восстановлено

Общественный транспорт курсирует по привычному маршруту
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Работы по восстановлению проводов заняли почти три часа.

Работы по восстановлению проводов заняли почти три часа.

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Спустя почти три часа после обрыва троллейбусных проводов у дома №3 по улице Бигичева в Казани движение общественного транспорта там восстановлено. Троллейбусы №№3, 5, 9 и 12 вновь ездят в обе стороны, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, днем 20 декабря обрыв троллейбусного провода произошел рядом со спортивной ареной "Баскет-холл" на улице Островского. Движение обещественного транспорта тогда было восстановлено спустя час.