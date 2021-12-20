На трассе в Марий Эл водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло у деревни Алешкино Килемарского района. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В понедельник, 20 декабря, на 272 километре автодороги «Поветлужье» Нижний Новгород – Йошкар-Ола у деревни Алешкино Килемарского района автомобиль насмерть сбил 45-летнего мужчину, который, по предварительным данным, шел по краю проезжей части в попутном направлении.

- Световозвращающих элементов, обеспечивающих в тёмное время суток видимость пешехода для водителя, на его одежде не было <...> Пострадавший был одет в чёрную шапку, куртку цвета хаки, чёрные болоневые штаны, чёрные резиновые сапоги, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл.

Водитель скрылся с места ДТП. Сейчас его личность и обстоятельства аварии устанавливают автоинспекторы.