Денис Давыдов из Татарстана стал лучшим студентом России

Участниками премии стали 600 человек из 71 региона страны. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

В понедельник, 20 декабря, стали известны итоги Российской национальной премии «Студент года – 2021». В течение восьми дней молодые люди соревновались в 12 номинациях. Победителем и обладателем гран-при стал учащийся Казанского федерального университета Денис Давыдов, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Отметим, что участниками премии были 600 человек из 71 региона страны. От республики было подано 11 заявок по 11 номинациям. Местные студенты стали победителями в трех номинациях и лауреатами в четырех.