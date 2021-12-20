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Общество20 декабря 2021 17:32

В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше

Причина этого - распространение в регионе COVID-19 и ОРВИ
Инзиля ШАКИРОВА
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Зимние каникулы школьников в Чувашии продлятся до 9 января.

Зимние каникулы школьников в Чувашии продлятся до 9 января.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Чувашии зимние каникулы школьников начнутся досрочно - с 27 декабря - в связи с непростой эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19 и ОРВИ. На занятия ребята вернутся 10 января, заявил глава Минобразования республики Дмитрий Захаров.

Ранее с подобным предложением к ведомству обращался глава региона Олег Николаев.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса в регионе сделали обязательной вакцинацию от инфекции.