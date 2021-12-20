В Казани прогнозируется небольшой снег

На дорогах – гололедица, местами сохранятся снежные заносы. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Во вторник, 21 декабря, в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от –5 до –7 градусов, при прояснениях от –9 до –11 градусов. На дорогах – гололедица, местами сохранятся снежные заносы, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В целом по республике также местами пройдет небольшой снег. Ночью в отдельных районах возможна слабая метель, утром и днем – туман. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет колебаться от 7 до 12 градусов ниже нуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ближайшие дни в Татарстане похолодает до -27 градусов

Сильных осадков при этом не ожидается (подробности)