В Татарстане подтвердили семь случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 1 384. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 декабря, в Татарстане были подтверждены еще семь смертей от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 84, 61, 88 лет и четверо женщин в возрасте 72, 57, 56 и 74 лет, сообщает Минздрав республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщают в Минздраве республики.

Таким образом, число летальных случаев инфекции в регионе достигло 1 384.