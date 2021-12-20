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Здоровье20 декабря 2021 15:50

В Татарстане подтвердили семь случаев смерти от COVID-19

Жертвами инфекции стали трое мужчин и четверо женщин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 1 384.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в Татарстане достигло 1 384.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 декабря, в Татарстане были подтверждены еще семь смертей от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали трое мужчин в возрасте 84, 61, 88 лет и четверо женщин в возрасте 72, 57, 56 и 74 лет, сообщает Минздрав республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщают в Минздраве республики.

Таким образом, число летальных случаев инфекции в регионе достигло 1 384.