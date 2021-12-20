Казанский «Ак Барс» пополнился защитником Джейсеном Демерсом

Прошлый сезон игрок провёл в НХЛ, выступая за «Аризону Койотис». Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с канадским защитником Джейсеном Демерсом. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021-2022, сообщает пресс-служба команды.

Прошлый сезон игрок провёл в НХЛ, выступая за «Аризону Койотис». В регулярке он провёл 41 матч и набрал 4 очка результативности. За 12 сезонов провёл в НХЛ 760 матчей, в которых набрал 230 очков при показателе полезности «+31». Среди действующих игроков КХЛ Демерс – второй по количеству матчей, проведённых в НХЛ после Артёма Анисимова (814).