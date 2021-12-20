В Казани на улице Бигичева произошел обрыв троллейбусного провода

На месте обрыва работают специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в понедельник, 20 декабря, у дома №13 по улице Бигичева в Казани произошел обрыв троллейбусного провода. Из-за этого в городе временно приостановлено движение маршрутов №№3, 5, 9 и 12, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают специалисты.

Напомним, днем обрыв троллейбусного провода произошел рядом со спортивной ареной "Баскет-холл" на улице Островского. Движение обещественного транспорта тогда было восстановлено спустя час.