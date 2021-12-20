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Общество20 декабря 2021 15:06

В Казани на улице Бигичева произошел обрыв троллейбусного провода

Маршруты №№3, 5, 9, 12 временно не ходят
Инзиля ШАКИРОВА
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На месте обрыва работают специалисты.

На месте обрыва работают специалисты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в понедельник, 20 декабря, у дома №13 по улице Бигичева в Казани произошел обрыв троллейбусного провода. Из-за этого в городе временно приостановлено движение маршрутов №№3, 5, 9 и 12, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают специалисты.

Напомним, днем обрыв троллейбусного провода произошел рядом со спортивной ареной "Баскет-холл" на улице Островского. Движение обещественного транспорта тогда было восстановлено спустя час.