В Набережных Челнах создадут программу для решения кадровой проблемы

Наиль Магдеев заверил уделить особое внимание оплате труда, чтобы люди охотнее шли работать на предприятия и организации города. Фото: http://nabchelny.ru

Градоначальник Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании в мэрии поручил подготовить программу решения кадровой проблемы в татарстанском автограде, сообщают Chelny-biz.ru.

Мэр отметил, что дефицит работников наблюдается и в муниципальных предприятиях, организациях, учреждениях, подведомственных муниципалитету. Программу для решения проблемы должны подготовить до середины января 2022 года.

При этом Магдеев заверил уделить особое внимание оплате труда, чтобы люди охотнее шли работать на предприятия и организации города.