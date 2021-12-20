В Татарстане за незаконную вырубку елей придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей

Помимо штрафа, придется возместить вред, нанесенный лесу. Фото: Андрей АБРАМОВ

С 20 по 31 декабря 2021 года в Татарстане проходит акция «Ель», в рамках которой лесная охрана будет патрулировать территории республики и предотвращать случаи незаконной вырубки деревьев, сообщает Министерство лесного хозяйства.

Нарушителям грозят штрафы: от 3 до 4 тысяч рублей – для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей – для должностных лиц, от 200 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц. Кроме штрафа, также придется возместить вред, нанесенный лесу. Сумма зависит от породы срубленного дерева, места его произрастания, категории защитности лесов.