В ближайшие дни в Татарстане похолодает до -27 градусов

К пятнице в республике вновь начнет теплеть. Фото: Влад КОМЯКОВ

В ближайшие дни в Татарстане ожидается резкое похолодание вплоть до -27 градусов. Так, если днем во вторник, 21 декабря, в республике еще будет от -2 до -12 градусов, то уже ночью и утром 22 числа прогнозируются морозы до -22 градусов.

- В среду и четверг, 22 и 23 декабря, в республике под влиянием тыловой части циклона местами сохранится небольшой снег. Воздушные потоки сменятся на северо-западные, и в наши районы начнет поступать холодный воздух северных широт, - предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем в среду, 23 декабря, столбики термометров будут показывать от -17 до -22 градусов, а ночью и утром 24 числа - до - 27.

В четверг в регионе сохранится морозная погода местами с небольшим снегом. Температуры воздуха днем составят -15..-20 градусов. В пятницу, 25 декабря, немного потеплеет - днем ожидается -9...-14 градусов.