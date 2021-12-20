Казанца подозревают в похищении бывшей девушки

Своей вину подозреваемый не признает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Казани подозревается в похищении своей бывшей девушки. По версии следствия, вечером 5 октября он, будучи вместе со знакомым, встретил экс-возлюбленную после работы, насильно усадил в автомобиль, на котором сначала отвез в одну квартиру, а затем в другую. При этом мужчина наносил потерпевшей побои и угрожал расправой.

- В дальнейшем мать потерпевшей поняла, что дочь попала в беду и обратилась в полицию. В результате та была освобождена, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Своей вины он не признает. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.