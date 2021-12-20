Из-за республиканской елки 25 декабря в Казани перекроют ряд улиц

Автомобилисты временно не смогут ездить по участкам улиц Айдинова, Спартаковская и Хади Такташа. Фото: Антон ПИКУС

В субботу, 25 декабря, в Казани ограничат движение транспорта и работу ряда парковок в центре города. Причина этого - проведение республиканской елки.

Так, с 0:00 до 16:00 будет закрыта улица Артема Айдинова (обе стороны движения от улицы Марселя Салимжанова до улицы Островского), улица Спартаковская (оба направления от улицы Артема Айдинова до улицы Туфана Миннуллина) и улица Хади Такташа (оба направления от улицы Островского до улицы Марселя Салимжанова).