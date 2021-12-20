Жительницу Зеленодольска подозревают в убийстве знакомой ножом

Свою вину задержанная не признала. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21-летняя жительница Зеленодольска, состоящая на учете у врача-психиатра, подозревается в убийстве 46-летней местной жительницы. По версии следствия, девушка пришла к потерпевшей, чтобы та помогла ей купить самогон, но увидела в ее квартире постороннего мужчину. Подозреваемая избила и выгнала незнакомца, после чего несколько раз ударила знакомую ножом и сбежала.

- Будучи задержана, причастность к совершению преступления подозреваемая не признала. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.