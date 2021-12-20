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Общество20 декабря 2021 12:03

В Марий Эл пожилой водитель иномарки насмерть сбил женщину

Проходить освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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После столкновения Toyota съехала в кювет и опрокинулась. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

После столкновения Toyota съехала в кювет и опрокинулась. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В субботу, 18 декабря, на 111 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе автомобиль Toyota насмерть сбил 35-летнюю женщину, которая шла по обочине. По предварительным данным, 63-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где и наехал на пешехода.

В результате ДТП легковушка съехала в кювет и опрокинулась. Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.