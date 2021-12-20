После падения рабочего в люк с мазутом в Казани возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

После того, как рабочий упал в люк с отработанным мазутом на улице Клары Цеткин в Казани и погиб, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, мужчина планировал срезать болгаркой металлические конструкции на прилегающей территории, но потерял равновесие и оказался в яме, которая не была должным образом закрыта.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливается собственник емкости с нефтепродуктами, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.