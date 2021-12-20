Мэр Набережных Челнов раскритиковал медработников, нарушающих антиковидные меры

В одной из местных частных клиник не измеряли температуру тела посетителей, не собирали эпидемиологический анамнез, а вестибюль клиники не обеззараживался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю специалисты Роспотребнадзора Татарстана проверили 22 объекта Набережных Челнов на предмет соблюдения антиковидных мер. В шести из них, в том числе в частной медицинской клинике на улице Гидростроителей, были выявлены нарушения.

Так, в медклинике не измеряли температуру тела посетителей, не собирали эпидемиологический анамнез и не обеззараживали вестибюль. Мэр города Наиль Магдеев возмутился, заметив, что халатность сотрудников с медицинским образованием и лицензией позже приводят к жалобам с их же стороны на перегруженность больниц от пациентов с коронавирусом.