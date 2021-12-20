В Бугульме мужчина с молотком напал на пенсионерку в подъезде ее дома

Возбуждено уголовное дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

49-летнего безработного житель Бугульмы подозревают в нападении на пенсионерку в подъезде одного из домов города. Свою вину мужчина признал, заявив, что очень нуждался в деньгах, а потому, вооружившись молотком, решил напасть на женщину.

Правоохранителями установлено, что нападавший зашел в подъезд вслед за потерпевшей и нанес ей несколько ударов полотком по голове, после чего похитил сумку с имуществом, общей стоимостью около двух тысяч рублей, и скрылся. С места произошедшего пенсионерка была госпитализирована.

- В настоящее время органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой». По ходатайству следователя судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в пресс-службе УМВД РФ по городу.