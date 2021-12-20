СOVID-19 подтвердился еще у 99 татарстанцев

Первый компонент вакцины от инфекции в регионе сделали 2 260 399 человек, второй - 1 859 124. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане вновь начало расти число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. Если накануне сообщалось о 94 зараженных, то за минувшие сутки выявили уже 99. Большинство последних больных - жители Казани (39 человек) и Набережных Челнов (18).

- Все (зараженные - ред.) контактные. 44 человека госпитализировано, 55 получают лечение на дому, - говорят в Минздраве республики о последних инфицированных.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 41 667 татарстанцев, 34 749 из которых уже выздоровели, а 1 377 - скончались. Первый компонент вакцины в регионе сделали 2 260 399 человек, второй - 1 859 124.