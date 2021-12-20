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Общество20 декабря 2021 11:27

Каток в парке «Черное озеро» в Казани откроется 27 декабря

В центре ледовой арены расположат сцену
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Вход на каток со своими коньками бесплатный. Фото: пресс-служба городской мэрии

Вход на каток со своими коньками бесплатный. Фото: пресс-служба городской мэрии

Открытие катка в казанском парке «Черное озеро» запланировано 27 декабря. В этом году будут задействованы оба здания проката коньков, а сцену установят прямо в центре ледовой арены.

До Нового года покататься на льду в парке можно будет по будням с 12:00 до 22:00, а в выходные дни – с 10:00 до 23:00. Вход со своими коньками бесплатный. В грядущие праздники на арене организуют DJ-сеты и выступления музыкальных групп, а также мастер-классы по фигурному катанию для детей.