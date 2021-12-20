В Казани появится первый в России спортивный пирс

В общественном пространстве сделают акцент на озеленении и спортивной инфраструктуре. Фото: @park.tatar

В Казани представили эскизы будущего парка «Спортивный», который расположится на территории от моста «Миллениум» до Третьей транспортной дамбы. В общественном пространстве сделают акцент на озеленении и спортивной инфраструктуре, а также создадут первый в России спортивный пирс.

Территорию «Спортивного» планируют облагородить соснами, березами, тополями, декоративными ивами, кленами, а также многочисленными кустарниками. Соответствуя названию, на территории парка установят большое количество спортивных объектов. Так, вдоль дамбы проложат пешеходную и велобеговую дорожки, а также создадут зону для уличных видов спорта и игры в мини-футбол.