Из-за непривитого пассажира водителю троллейбуса в Казани пришлось вызывать полицию

За выходные в электротранспорте города выявлено 42 нарушителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные в электротранспорте Казани выявлено 42 пассажира без QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе: 26 - в трамваях и троллейбусах, остальные – в метро. 18 и 19 декабря проверено 145 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене, сообщает «Метроэлектротранс».

18 декабря один из пассажиров троллейбуса №7 учинил скандал. Проезд он не оплатил, QR-код не показал, а салон покидать отказался. Водителю пришлось вызвать сотрудников полиции. Правоохранители составили административный протокол. Общественный транспорт задержался на 40 минут.

Утром 20 декабря контролеры попросили покинуть салон транспорта 11 пассажиров без QR-кода.