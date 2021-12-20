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Общество20 декабря 2021 8:02

Из-за непривитого пассажира водителю троллейбуса в Казани пришлось вызывать полицию

Мужчина не оплатил проезд, не показал кондуктору QR-код и отказался добровольно покидать салон
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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За выходные в электротранспорте города выявлено 42 нарушителя.

За выходные в электротранспорте города выявлено 42 нарушителя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные в электротранспорте Казани выявлено 42 пассажира без QR-кода о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе: 26 - в трамваях и троллейбусах, остальные – в метро. 18 и 19 декабря проверено 145 единиц подвижного состава и 21 вестибюль в метрополитене, сообщает «Метроэлектротранс».

18 декабря один из пассажиров троллейбуса №7 учинил скандал. Проезд он не оплатил, QR-код не показал, а салон покидать отказался. Водителю пришлось вызвать сотрудников полиции. Правоохранители составили административный протокол. Общественный транспорт задержался на 40 минут.

Утром 20 декабря контролеры попросили покинуть салон транспорта 11 пассажиров без QR-кода.