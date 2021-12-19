В Татарстане провалилось укрепление автомобильного моста (ВИДЕО)

Бетонные плиты перекрытия частично обрушены, образовалась яма. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
19 декабря в МЧС Татарстана поступило сообщение о провале части бетонного укрепления склона рядом с автомобильным мостом в Зеленодольске. Мост соединяет город с микрорайоном Мирный. На место направили оперативную группу.
Пострадавших от случившегося нет. Движение транспорта по мосту перекрывать не пришлось. Угроз целостности опор и дальнейшего обрушения не выявлено.
Согласно докладу с места инцидента, на объекте возле опор моста просел грунт площадью шесть квадратных метров. Бетонные плиты перекрытия частично обрушены, образовалась яма.
Движение транспорта по мосту перекрывать не пришлось. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
На объекте возле опор моста просел грунт площадью шесть квадратных метров. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана