В Татарстане провалилось укрепление автомобильного моста (ВИДЕО)

Бетонные плиты перекрытия частично обрушены, образовалась яма. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

19 декабря в МЧС Татарстана поступило сообщение о провале части бетонного укрепления склона рядом с автомобильным мостом в Зеленодольске. Мост соединяет город с микрорайоном Мирный. На место направили оперативную группу.

Пострадавших от случившегося нет. Движение транспорта по мосту перекрывать не пришлось. Угроз целостности опор и дальнейшего обрушения не выявлено.

Согласно докладу с места инцидента, на объекте возле опор моста просел грунт площадью шесть квадратных метров. Бетонные плиты перекрытия частично обрушены, образовалась яма.

Движение транспорта по мосту перекрывать не пришлось. Фото: пресс-служба МЧС Татарстана