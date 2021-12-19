В Ульяновске добились сноса пристроя к объекту культурного наследия

Далее планируется начать работу с собственниками по ремонту фасада объекта культурного наследия. Фото: страница Евгения Сизоненко в Facebook

В центре Ульяновска снесли пристрой к объекту культурного наследия регионального значения. Первоначальное состояние в городе вернули «Доходному дому купцов Пожарских, 1830 г., 1881 г.». Об этом сообщилруководитель одного из департаментов Управления по охране объектов культурного наследия Ульяновской области Евгений Сизоненко.

Решение о сносе было принято судом. Демонтаж пристроя произвел сам собственник.

Сизоненко также отметил, что далее планируется начать работу с собственниками по ремонту фасада объекта культурного наследия.

Напомним, в октябре текущего года Управление по охране культурного наследия Ульяновской области подало иск об изъятии пристройки к зданию №15/2 на улице Карла Маркса.