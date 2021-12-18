В Казани задержали коня-аниматора, который требовал денег у туристов

Молодой человек дожидается суда, находясь в отделении полиции. Фото: скриншот с видео

Заявление о хулиганстве поступило в полицию Казани после того, как аниматор в костюме коня преследовал на улице Баумана туристов – женщину с маленьким ребенком. Молодой человек требовал от них заплатить за фотографию с ним. Турист отказалась и по требованию аниматора удалила злосчастный снимок со своего телефона.

Произошедшее засняла на видео блогер Лейла Лерон-Бахмутова. После ее замечания по поводу хамского поведения аниматор показал непристойный жест.

Заявление об этом хулиганстве долго не пролежало на столе. Полицейские быстро установили личность аниматора. Молодой человек оказался в отделении УМВД Казани «Япеево». Там он пробудет пока дежурный судья не вынесет решение о его наказании. Скорее всего, это будет денежный штраф. Продолжит ли аниматор после этого работать на улице Баумана – неизвестно.