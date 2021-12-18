В Татарстане зафиксировали 86 новых случаев заражения коронавирусом

Всего, по состоянию на 18 декабря, в Татарстане коронавирус обнаружили у 41 474 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

За прошедшие сутки в республике выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом, почти все они являются контактными, в 41 случае заболевшим понадобилась госпитализация, в остальных 45 случаях пациенты получают лечение, находясь дома, сообщили в Минздраве Татарстана.

Отметим, что за указанные сутки больше всего новых зараженных было зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах – 25 и 18 человек соответственно.

Всего же, по состоянию на 18 декабря, в Татарстане коронавирус обнаружили у 41 474 человек, 34 538 из которых, в том числе и 224 человека за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 1 368 скончались от инфекции.