В Татарстане митрополия и Духовное управление мусульман резко осудили акт вандализма со спиленным православным крестом на кладбище

Православное и мусульманской духовенство сделали совместное заявление.

По факту спиленного православного креста на кладбище в Актаныше Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман республики сделали совместное заявление. Представители двух конфессий осудили этот акт вандализма и назвали это варварством.

- Считаем недопустимым осквернение могил, независимо от вероисповедания. Любому здравомыслящему человеку ясно, что так поступать нельзя. Это бесчеловечно по отношению к чувствам и памяти родных умершего. Вместе с тем данный отдельный инцидент стал поводом для оголтелых и безосновательных обвинений Татарстана, руководства республики и мусульман в религиозной нетерпимости, национализме и фашизме. Такая крайне негативная подача информации, по нашему мнению, наносит серьезный ущерб самому сохранению мира и согласия между народами России, ведет к межнациональной и межрелигиозной розни. Случившееся еще раз подтверждает, что баланс интересов легко разрушить одним необдуманным действием и словом. Убеждены, наша общая задача совместно с органами власти – способствовать созданию условий для удовлетворения духовных потребностей представителей всех религий и народов, деликатно устранять возникающие проблемы, совместными усилиями строить мир и согласие в нашем многонациональном Отечестве. Безусловно из ситуации будут сделаны должные выводы и приняты меры по недопущению такого впредь, - гласит совместное заявление.

Напомним, неизвестные спилили крест на могиле казака Виктора Смирнова. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Еще одно уголовное дело, по словам родственников усопшего, было возбуждено по факту комментариев в соцсети, которые интернет-пользователи оставили под постом о просьбе семьи Смирнова помочь найти вандалов за вознаграждение.

На произошедшее в Актаныше уже отреагировал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он также осудил этот акт вандализма, а также обвинил местных чиновников в халатности и вынес строгое предупреждение главе района Энгелю Фаттахову.