В Казани ожидаются туман и мокрый снег

На дорогах сохранится гололедица. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В субботу, 18 декабря, в Казани прогнозируется облачная погода. В городе ожидаются мокрый снег и туман. Температура воздуха ночью с 17 на 18 декабря составит 3-5 градусов мороза, днем в субботу – 1-3 градуса ниже нуля. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В целом по республике также пройдет мокрый снег, в отдельных районах ожидаются туман и гололед. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от –1 до –7 градусов, днем от 0 до –5 градусов.

В воскресенье, 19 декабря, в республике пройдет снег. Температура воздуха ночью будет варьироваться от –4 до –9 градусов, днем – от 2 до 7 градусов ниже нуля.