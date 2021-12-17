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Общество17 декабря 2021 12:49

В Казани из-за коммунальной аварии троллейбус №1 будет пропускать остановку «Улица Чистопольская»

Речь идет о движении по направлению к остановке «Роддом»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Троллейбус не будет останавливаться на указанной остановке до окончания всех работ.

Троллейбус не будет останавливаться на указанной остановке до окончания всех работ.

В эту пятницу, 17 декабря, на проезжей части около дома №61 на улице Чистопольская с 14.00 коммунальщики МУП «Водоканал» проводят аварийные работы. Когда точно они будут окончены, пока неизвестно. Но из-за этого временно при движении в сторону остановки «Роддом» пришлось исключить из троллейбусного маршрута №1 остановку «Улица Чистопольская», сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- Троллейбус не будет останавливаться на указанной остановке до окончания всех работ, - отметили на предприятии.