За минувшие сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев коронавируса

В этот раз пришлось госпитализировать 40 пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 108 новых случаев заражения коронавирусом, четыре из них являются завозными, а оставшиеся 104 случая – контактными, сообщил 17 декабря Минздрав Татарстана.

- В этот раз пришлось госпитализировать 40 пациентов, другие же 68 заболевших будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции на территории региона, то за указанные сутки больше всего новых случаев было зафиксировано в Казани – 53 заразившихся, Зеленодольском районе – 10 инфицированных, а также в Набережных Челнах – заболели 9 человек.

Всего с начала пандемии в Татарстане диагноз: новая коронавирусная инфекция, поставили 41 388 людям, 34 314 из которых на данный момент выздоровели, а 1363 человека скончались в результате болезни.