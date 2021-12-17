Казани отсрочили выплату долга почти в 30 миллиардов рублей за Универсиаду

По новому договору, столица Татарстана с 2025 года будет платить по 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Казани отсрочили выплату долга за построенные и отремонтированные дороги перед Универсиадой - 2013. Теперь задолженность в размере почти 30 миллиардов рублей город должен выплатить до 2034 года.

Так, по новому договору, столица Татарстана с 2025-го будет платить по 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Такое решение поддержали депутаты Казгордумы во время очередной сессии.

Сама республика тоже получила такую отсрочку для погашения бюджетных кредитов, предоставленных в рамках подготовки к Универсиаде.