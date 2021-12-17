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Общество17 декабря 2021 11:15

Казани отсрочили выплату долга почти в 30 миллиардов рублей за Универсиаду

Он должен быть полностью погашен в 2034 году
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По новому договору, столица Татарстана с 2025 года будет платить по 2,5 миллиарда рублей ежегодно.

По новому договору, столица Татарстана с 2025 года будет платить по 2,5 миллиарда рублей ежегодно.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Казани отсрочили выплату долга за построенные и отремонтированные дороги перед Универсиадой - 2013. Теперь задолженность в размере почти 30 миллиардов рублей город должен выплатить до 2034 года.

Так, по новому договору, столица Татарстана с 2025-го будет платить по 2,5 миллиарда рублей ежегодно. Такое решение поддержали депутаты Казгордумы во время очередной сессии.

Сама республика тоже получила такую отсрочку для погашения бюджетных кредитов, предоставленных в рамках подготовки к Универсиаде.