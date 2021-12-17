В Казани на остановках трамваев №5 и №5а появились усовершенствованные электронные табло

По городу теперь функционируют 96 таких систем. Фото: пресс-служба "Метроэлектротранса"

В Казани на остановках самого протяженного в России кольцевого маршрута трамваев №5 и №5а установили новые табло. Теперь они показывают не только время прибытия транспорта, но и причину его задержки.

- По городу функционируют 96 таких систем. В них добавлена дополнительная строка. Именно она уведомляет людей на остановках, из-за чего задерживается тот или иной трамвай. Предполагается, что такие табло помогут повысить уровень обслуживания пассажиров электротранспорта, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Установленные ранее табло передали для размещения на остановках автобусных маршрутов. Ранее таких систем там не было.