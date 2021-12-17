Татарстанские аграрии активно пользуются экосистемой Своё от РСХБ

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Татарстанские аграрии активно пользуются возможностями экосистемы Своё от Россельхозбанка. На данный момент в ней зарегистрировано порядка 800 татарстанских предприятий АПК и фермерских хозяйств. Наиболее высоким спросом цифровая платформа пользуется у лениногорских, елабужских и кукморских аграриев: почти все фермеры и агропромышленные предприятия этих районов зарегистрированы на площадке Своё.

- Благодаря данной экосистеме, фермеры в рамках своего аккаунта без использования внешних ресурсов получают сервисы и услуги, необходимые для успешного ведения сельского хозяйства, при этом экономят свои силы, время, а порой и деньги. Концентрация всех участников процесса на единой площадке существенно упростила процесс выбора поставщиков и провайдеров услуг и сделала его еще более комфортным, – отметила директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

Наибольшей популярностью у татарстанских фермеров пользуется сервис «Товары для сельского хозяйства». В настоящий момент в экосистеме размещены десятки тысяч товаров от различных производителей, в том числе более 2 тысяч – от татарстанских фермеров.

Кроме того, аграрии, размещая на платформе информацию в крупнейшей базе вакансий, находят нужных специалистов в области сельского хозяйства.

Не менее значимой для сельхозпроизводителей стала электронная торговая площадка Своё Родное, позволяющая реализовывать натуральную фермерскую продукцию в режиме онлайн. Площадка служит цифровой витриной также для продажи натуральных продуктов и услуг в сфере агротуризма. В настоящее время каталог продуктов содержит порядка 7000 наименований, в том числе порядка 500 – от татарстанских производителей.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.