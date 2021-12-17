За 2021 год на дорожные работы в Татарстане потратили 38,7 миллиарда рублей

В Миндортрансе республики сообщили, что к 2024 году 475 км федеральных дорог на территории Татарстана превратятся в четырехполосные. Фото: Александр ГЛУЗ

В 2021 году финансирование дорожных работ в Татарстане составило 38,7 миллиарда рублей. 10,1 миллиарда рублей из данной суммы направлено из федерального бюджета. За год дорожники построили и реконструировали 55,5 километра автодорог, отремонтировали – 211,7 километра. Об этом на пресс-конференции рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

Также в текущем году были возведены один путепровод и шесть мостов. Еще на шести мостах был произведен ремонт.

Помимо этого, министр сообщил, что к 2024 году 475 км федеральных дорог на территории Татарстана превратятся в четырехполосные. А действующие федеральные трассы, такие, как дорога в аэропорт Казани, расширяют до шести полос.

В регионе решили проработать вопрос по развитию вылетных трасс. Это решит проблемы быстрого заезда и выезда в город. Так, в республике в настоящее время реализуются проекты строительства дублера Горьковского шоссе, Вознесенского тракта и Большого Казанского кольца, а также реконструкция дороги Казань – Шемордан.