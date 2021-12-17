В Чувашии планируют начать изъятие транспорта у нелегальных таксистов

Для частных извозчиков лишиться машины - куда серьезнее, чем платить штрафы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии за незаконный частный извоз начнут изымать у водителей автомобили. На заседании с участием главы региона принято решение усилить работу в этом направлении, учитывая такой опыт ранее.

В Миндортрансе региона отметили, что в настоящее время около 80% такси в республике работают нелегально. Штраф за извоз без соответствующего разрешения составляет от 2 до 10 тысяч рублей. Эти суммы для частных извозчиков не так существенны. А вот лишиться машины – куда серьезнее.

Миндортранс Чувашии совместно с региональной Госавтоинспекцией за текущий год уже провел 12 рейдов. За этот период было задержано и помещено на специальную автостоянку семь машин. В настоящее время в республике формируют судебную практику по изъятию транспорта у нелегальных извозчиков.