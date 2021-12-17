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Общество17 декабря 2021 4:40

Пассажиропоток в транспорте Татарстана начал восстанавливаться после введения QR-кодов о вакцинации

В настоящее время снижение количества пассажиров составляет 6,6%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Поток людей в общественном транспорте восполняли буквально по 1%.

Поток людей в общественном транспорте восполняли буквально по 1%.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В общественном транспорте Татарстана после введения QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или медотводе начал восстанавливаться пассажиропоток. Если 22 ноября 2021 года снижение количества пассажиров составляло 25%, то в настоящее время данный показатель равен 6,6%.

Поток людей в общественном транспорте восполняли буквально по 1%. В Миндортрансе региона завели специальную таблицу для подсчета количества машин, вышедших на рейсы, людей без масок, без QR-кодов, признался на пресс-конференции глава Фарит Ханифов.

Так, в следующие дни после введения системы QR-кодов количество пассажиров было ниже уже на 23%, затем на 22%. На 13 декабря текущего года снижение пассажиропотока составляло 13%, на 14 декабря – 9,7%, затем достигло указанной отметки.